Выкуп авто

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1958
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Выкуп авто

Сообщение zevc » Вчера, 21:02

Скажите, насколько безопасно доверять продажу своего автомобиля конторам по срочному выкупу? Срочно нужно автомобиль продать. Кто-то сталкивался с этим? Поделитесь, пожалуйста.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1956
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Выкуп авто

Сообщение klonik » Вчера, 23:09

На самом деле, определенная опасность может быть, поэтому лучше обращаться в проверенные компании, по рекомендации знакомых, например. Мы весной сюда https://vikupavto96.ru обращались со сложной ситуацией – нужно было срочно продать машину, по которой еще не погашен кредит. Спасибо этим ребятам, всё помогли решить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей