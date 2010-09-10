Выкуп авто
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Выкуп авто
Скажите, насколько безопасно доверять продажу своего автомобиля конторам по срочному выкупу? Срочно нужно автомобиль продать. Кто-то сталкивался с этим? Поделитесь, пожалуйста.
Re: Выкуп авто
На самом деле, определенная опасность может быть, поэтому лучше обращаться в проверенные компании, по рекомендации знакомых, например. Мы весной сюда https://vikupavto96.ru обращались со сложной ситуацией – нужно было срочно продать машину, по которой еще не погашен кредит. Спасибо этим ребятам, всё помогли решить.
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