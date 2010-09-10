Сообщение zevc » Вчера, 21:38

Всем привет! Скажите, где сейчас можно купить комплекты постельного белья хорошего качества? Я понимаю, что они продаются практически в любом магазине. Но качество там совсем не то, которое я хочу. Буду очень рада если вы подскажите, где продается качественное постельное белье.