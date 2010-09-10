Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Девочки, помогите советом! Хочу организовать в школе мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне. Нужно что-то интересное и познавательное для подростков. Может, кто-то уже проводил подобное? Поделитесь идеями, пожалуйста!
Re: Кейтеринг
Отличная идея! Я недавно организовывала подобное мероприятие и нашла много полезной информации здесь: https://www.товарищ-полковник.рф/den-mo ... -o-podvige . Можно провести урок, посвященный Дню московского народного ополчения. Это позволит рассказать подросткам о подвиге обычных людей, вставших на защиту Родины. Можно организовать викторину по истории войны, конкурс стенгазет или презентаций о героях войны
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя