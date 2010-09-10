Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1958
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 21:52

Девочки, помогите советом! Хочу организовать в школе мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне. Нужно что-то интересное и познавательное для подростков. Может, кто-то уже проводил подобное? Поделитесь идеями, пожалуйста!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1956
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » 44 минуты назад

Отличная идея! Я недавно организовывала подобное мероприятие и нашла много полезной информации здесь: https://www.товарищ-полковник.рф/den-mo ... -o-podvige . Можно провести урок, посвященный Дню московского народного ополчения. Это позволит рассказать подросткам о подвиге обычных людей, вставших на защиту Родины. Можно организовать викторину по истории войны, конкурс стенгазет или презентаций о героях войны
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