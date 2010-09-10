Сообщение klonik » Сегодня, 13:53

Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, где можно купить надежный автомобиль с пробегом. Меня интересуют проверенные дилеры, чтобы не столкнуться с проблемами после покупки. Хотелось бы найти хороший вариант по адекватной цене. Буду благодарна за любые рекомендации и отзывы.