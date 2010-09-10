Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1960
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:53

Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, где можно купить надежный автомобиль с пробегом. Меня интересуют проверенные дилеры, чтобы не столкнуться с проблемами после покупки. Хотелось бы найти хороший вариант по адекватной цене. Буду благодарна за любые рекомендации и отзывы.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1962
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:12

Добрый день! Я недавно покупала машину с пробегом и могу поделиться опытом. Лично я предпочитаю обращаться к официальным дилерам - с ними как-то спокойнее и надежнее. Они обычно тщательно проверяют автомобили перед продажей и дают гарантию. Если ищешь проверенный вариант, рекомендую посмотреть авто с пробегом от официального дилера. Это сайт компании РОЛЬФ, там большой выбор подержанных машин разных марок и в разном ценовом диапазоне. Можно подобрать что-то подходящее по параметрам и бюджету.
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