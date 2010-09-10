Рецепты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1960
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рецепты

Сообщение klonik » Сегодня, 14:40

Девочки, поделитесь секретом приготовления идеального теста для имбирных пряников! Хочу порадовать семью на выходных, но каждый раз что-то идет не так. То тесто слишком твердое, то пряники разваливаются. Может, кто-нибудь знает проверенный рецепт?
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