Рецепты
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Рецепты
Девочки, поделитесь секретом приготовления идеального теста для имбирных пряников! Хочу порадовать семью на выходных, но каждый раз что-то идет не так. То тесто слишком твердое, то пряники разваливаются. Может, кто-нибудь знает проверенный рецепт?
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