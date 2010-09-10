Рецепты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1960
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рецепты

Сообщение klonik » Сегодня, 14:40

Девочки, поделитесь секретом приготовления идеального теста для имбирных пряников! Хочу порадовать семью на выходных, но каждый раз что-то идет не так. То тесто слишком твердое, то пряники разваливаются. Может, кто-нибудь знает проверенный рецепт?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1962
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Рецепты

Сообщение zevc » Сегодня, 18:22

Солнышко, я тебя прекрасно понимаю! Сама долго искала идеальный рецепт, пока не нашла этот: https://кухня.рф/recipes/testo-dlia-imbirnykh-prianikov . Теперь всегда пользуюсь им, и пряники получаются просто восхитительные! Главный секрет - в правильных пропорциях и температуре теста. Обязательно дай тесту отдохнуть в холодильнике минимум час, а лучше ночь. И не раскатывай слишком тонко, иначе пряники будут ломаться.
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