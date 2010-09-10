Рецепты
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Рецепты
Девочки, поделитесь секретом приготовления идеального теста для имбирных пряников! Хочу порадовать семью на выходных, но каждый раз что-то идет не так. То тесто слишком твердое, то пряники разваливаются. Может, кто-нибудь знает проверенный рецепт?
Re: Рецепты
Солнышко, я тебя прекрасно понимаю! Сама долго искала идеальный рецепт, пока не нашла этот: https://кухня.рф/recipes/testo-dlia-imbirnykh-prianikov . Теперь всегда пользуюсь им, и пряники получаются просто восхитительные! Главный секрет - в правильных пропорциях и температуре теста. Обязательно дай тесту отдохнуть в холодильнике минимум час, а лучше ночь. И не раскатывай слишком тонко, иначе пряники будут ломаться.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя