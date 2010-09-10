Сообщение klonik » Сегодня, 14:40

Девочки, поделитесь секретом приготовления идеального теста для имбирных пряников! Хочу порадовать семью на выходных, но каждый раз что-то идет не так. То тесто слишком твердое, то пряники разваливаются. Может, кто-нибудь знает проверенный рецепт?