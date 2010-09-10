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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1960 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » 37 минут назад Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выбрать первый фотоаппарат для любительской съемки? Хочу начать фотографировать природу и путешествия, но не знаю, на какие характеристики обращать внимание при покупке камеры. Вернуться к началу

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