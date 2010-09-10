Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выбрать первый фотоаппарат для любительской съемки? Хочу начать фотографировать природу и путешествия, но не знаю, на какие характеристики обращать внимание при покупке камеры.
Re: Подскажите
Добрый день! Я тоже выбирала свой первый фотоаппарат и могу поделиться опытом. Очень помог сайт https://click-photo.ru/ - там есть подробные обзоры камер и советы по выбору техники для начинающих. Я нашла там много полезной информации и смогла выбрать отличный фотоаппарат для своих целей. Рекомендую заглянуть туда перед покупкой!
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