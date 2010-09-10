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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1960 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:18 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выбрать первый фотоаппарат для любительской съемки? Хочу начать фотографировать природу и путешествия, но не знаю, на какие характеристики обращать внимание при покупке камеры. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1962 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 17:59 Добрый день! Я тоже выбирала свой первый фотоаппарат и могу поделиться опытом. Очень помог сайт https://click-photo.ru/ - там есть подробные обзоры камер и советы по выбору техники для начинающих. Я нашла там много полезной информации и смогла выбрать отличный фотоаппарат для своих целей. Рекомендую заглянуть туда перед покупкой! Вернуться к началу

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