Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1960
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:18

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выбрать первый фотоаппарат для любительской съемки? Хочу начать фотографировать природу и путешествия, но не знаю, на какие характеристики обращать внимание при покупке камеры.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1962
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:59

Добрый день! Я тоже выбирала свой первый фотоаппарат и могу поделиться опытом. Очень помог сайт https://click-photo.ru/ - там есть подробные обзоры камер и советы по выбору техники для начинающих. Я нашла там много полезной информации и смогла выбрать отличный фотоаппарат для своих целей. Рекомендую заглянуть туда перед покупкой!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей