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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1960 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Грузоперевозки Цитата Сообщение klonik » 28 минут назад Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно упаковать хрупкие вещи для перевозки? Нужно отправить бабушке сервиз, очень боюсь, что разобьется в дороге. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1959 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Грузоперевозки Цитата Сообщение zevc » 8 минут назад Привет! Я недавно отправляла посуду и могу поделиться опытом. Главное - правильная упаковка. В статье на https://www.business-gazeta.ru/article/648566 есть хорошие советы по этому поводу. Каждый предмет нужно обернуть в пузырчатую пленку, проложить мягким материалом между ними. Используй прочную коробку, заполни пустоты наполнителем. Обязательно пометь коробку как "Хрупкое". И выбери надежную транспортную компанию, которая имеет опыт в перевозке таких грузов. Удачи, уверена, твоя бабушка будет рада подарку! Вернуться к началу

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