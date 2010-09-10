Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно упаковать хрупкие вещи для перевозки? Нужно отправить бабушке сервиз, очень боюсь, что разобьется в дороге.
Re: Грузоперевозки
Привет! Я недавно отправляла посуду и могу поделиться опытом. Главное - правильная упаковка. В статье на https://www.business-gazeta.ru/article/648566 есть хорошие советы по этому поводу. Каждый предмет нужно обернуть в пузырчатую пленку, проложить мягким материалом между ними. Используй прочную коробку, заполни пустоты наполнителем. Обязательно пометь коробку как "Хрупкое". И выбери надежную транспортную компанию, которая имеет опыт в перевозке таких грузов. Удачи, уверена, твоя бабушка будет рада подарку!
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