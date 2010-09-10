Подскажите русский детский сад на Самуи

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Подскажите русский детский сад на Самуи

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 09:22

Хочу с женой и дочерью поехать на Самуи на зимний сезон. В 2022 так же ездили в этот период, только в Паттайю.
Может кто-нибудь из почтенной публики отдыхал или жил на Самуи? Можете поделиться своими впечатлениями? Также ищу хороший русский детский сад на Самуи, в который можно отправить дочь. По SunShine отзывы есть?
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