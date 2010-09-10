Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1963
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:57

Записала маму в Хоум Клиник к невропатологу, но при записи забыла поинтересоваться, есть ли у них в клинике кабинет физиолечения. Просто проблему мамы мы знаем, у нее хроническое заболевание. В моменты обострения врач обычно раньше назначала физиотерапию, которая здорово помогала. А тут у нас и врач будет новый, и клиника, очень много вопросов появилось.
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