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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1963 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:57 Записала маму в Хоум Клиник к невропатологу, но при записи забыла поинтересоваться, есть ли у них в клинике кабинет физиолечения. Просто проблему мамы мы знаем, у нее хроническое заболевание. В моменты обострения врач обычно раньше назначала физиотерапию, которая здорово помогала. А тут у нас и врач будет новый, и клиника, очень много вопросов появилось. Вернуться к началу

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