Подскажите
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Подскажите
Записала маму в Хоум Клиник к невропатологу, но при записи забыла поинтересоваться, есть ли у них в клинике кабинет физиолечения. Просто проблему мамы мы знаем, у нее хроническое заболевание. В моменты обострения врач обычно раньше назначала физиотерапию, которая здорово помогала. А тут у нас и врач будет новый, и клиника, очень много вопросов появилось.
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