Что такое винтовые компрессоры?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1964
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Что такое винтовые компрессоры?

Сообщение zevc » Сегодня, 02:47

Что такое винтовые компрессоры?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1961
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Что такое винтовые компрессоры?

Сообщение klonik » Сегодня, 02:48

Ого, какой агрегат решили изучить) Чем он вам интересен? Неужели примерять собираетесь где-то?) Вот https://ecotonkosti.ru/vintovye-kompres ... dstve.html хорошая статья про них. Может поможет.
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