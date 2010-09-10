Что такое винтовые компрессоры?
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Что такое винтовые компрессоры?
Что такое винтовые компрессоры?
Re: Что такое винтовые компрессоры?
Ого, какой агрегат решили изучить) Чем он вам интересен? Неужели примерять собираетесь где-то?) Вот https://ecotonkosti.ru/vintovye-kompres ... dstve.html хорошая статья про них. Может поможет.
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