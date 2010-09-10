Нужен бак под воду

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Нужен бак под воду

Сообщение Venik » Вчера, 12:50

Добрый день. Строю для себя частный дом и у меня вот какой вопрос - дошло дело до коммуникаций и мне нужен бак под воду. Вопрос в чем - какой лучше купить и где? Может подскажете?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Нужен бак под воду

Сообщение JuniorX » Вчера, 17:38

Вам, главное, с материалом определиться. Я считаю, что лучше металлический покупать - он самый надежный. Особенно если речь о горячей вода идет. Хотя, конечно, решать вам
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Нужен бак под воду

Сообщение Lionel » Вчера, 18:39

Вот тут как раз не соглашусь. Смотрите в чем дело. Металлический бак рано или поздно начнет ржаветь и вода будет отвратительно пахнуть. А если бак под горячую воду будет использоваться, то имейте ввиду, что из-за теплопроводности металла помещение, где он будет стоять, превратиться у вас в баню! Так что лучше всего заказать бак из пластика. Это долговечной материал и при этом он не нагревается. Вот тут есть производство пластиковых емкостей для воды: https://www.svarplastik.ru/ Там заказ даже по своим размерам сделать можно
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