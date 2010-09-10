Нужен бак под воду
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Нужен бак под воду
Добрый день. Строю для себя частный дом и у меня вот какой вопрос - дошло дело до коммуникаций и мне нужен бак под воду. Вопрос в чем - какой лучше купить и где? Может подскажете?
Re: Нужен бак под воду
Вам, главное, с материалом определиться. Я считаю, что лучше металлический покупать - он самый надежный. Особенно если речь о горячей вода идет. Хотя, конечно, решать вам
Re: Нужен бак под воду
Вот тут как раз не соглашусь. Смотрите в чем дело. Металлический бак рано или поздно начнет ржаветь и вода будет отвратительно пахнуть. А если бак под горячую воду будет использоваться, то имейте ввиду, что из-за теплопроводности металла помещение, где он будет стоять, превратиться у вас в баню! Так что лучше всего заказать бак из пластика. Это долговечной материал и при этом он не нагревается. Вот тут есть производство пластиковых емкостей для воды: https://www.svarplastik.ru/ Там заказ даже по своим размерам сделать можно
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