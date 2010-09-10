Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, работаю в интернет-маркетинге. Сейчас без антидетектов вообще мне не обойтись. Но за последнее время сменила сразу несколько, и все они вылетают. Работать не очень комфортно, приходится постоянно заново заходить. Подскажите, может есть какой-нибудь стабильный браузер для конфиденциальной работы?
Re: Подскажите
Доброго времени, попробуйте вот этот браузер https://octobrowser.net/ru/ . С Octo Browser я работаю уже давно и в плане стабильности мне он очень нравиться. Никаких сбоев и вылетов я не замечала за все время. Конечно, приходится иногда полностью перезагружать. Но это мне кажется во всех таких продуктах. Постоянно пользуюсь тегами и профилями, так гораздо проще работать. Есть еще шаблоны профилей, но как-то мне еще не удалось попробовать. Но отзывы об этом браузере довольно-таки неплохие. Попробуй, если понравится будешь работать. А если что-то не устроит всегда ведь вернуться можно к старому.
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