Сообщение zevc » Вчера, 16:37

Добрый день, подскажите, а можно сейчас купить отзыв со своим текстом для компании? Хочу улучшить рейтинг компании на популярных площадках, только вот не знаю к кому мне лучше всего обращаться. Подскажите, если знаете такую компанию?