Покупка отзывов
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Покупка отзывов
Добрый день, подскажите, а можно сейчас купить отзыв со своим текстом для компании? Хочу улучшить рейтинг компании на популярных площадках, только вот не знаю к кому мне лучше всего обращаться. Подскажите, если знаете такую компанию?
Re: Покупка отзывов
Я тоже один раз пользовалась такой услугой. А то пришел ко мне неадекватный покупатель, а потом накатал негативный отзыв на Яндекс.Картах и весь рейтинг мне попортил. Я, конечно не люблю так делать. Но мне пришлось покупать отзывы положительные на свою компанию. Вы тоже можете купить отзыв со своим текстом у «Рейтинги ДА». По крайней мере пока отзыв не будет опубликован на площадках, компания оплату с меня не взяла. На самом деле это вызывает доверие, и компания соответственно работает честно. Поэтому я и решила вам посоветовать эту компанию. А то сами знаете, что сейчас мошенников в интернете очень много.
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