Директор рассылает голосовые сообщения
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Директор рассылает голосовые сообщения
У меня проблема. Директор взял за правило каждый день надиктовывать каждому задачи на день и рассылать по корпоративной почте. А я вообще плохо воспринимаю на слух информацию. Мне удобней получить письменную инструкцию и по пунктам все выполнять. И вот что делать?
Re: Директор рассылает голосовые сообщения
О!, Как я вас понимаю! Сам голосовые терпеть не могу и считаю, что они допустимы только в том случае, если человек за рулем и ему надо срочно какую-то информацию донести
Re: Директор рассылает голосовые сообщения
Да что вы трагедию устраиваете на ровном месте. Ну удобней ему голосом надиктовывать, а не писать - его право. В любом случае не будете же вы спорить с директором на этот счет. А вам можно очень легко расшифровать его инструкцию и перевести его голосовое сообщение в текст. Вот здесь посмотрите как это сделать: https://any2text.ru/
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