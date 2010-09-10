Директор рассылает голосовые сообщения

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Директор рассылает голосовые сообщения

Сообщение Holly » Вчера, 21:24

У меня проблема. Директор взял за правило каждый день надиктовывать каждому задачи на день и рассылать по корпоративной почте. А я вообще плохо воспринимаю на слух информацию. Мне удобней получить письменную инструкцию и по пунктам все выполнять. И вот что делать?
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Директор рассылает голосовые сообщения

Сообщение Lionel » Вчера, 21:38

О!, Как я вас понимаю! Сам голосовые терпеть не могу и считаю, что они допустимы только в том случае, если человек за рулем и ему надо срочно какую-то информацию донести
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Директор рассылает голосовые сообщения

Сообщение Venik » 18 минут назад

Да что вы трагедию устраиваете на ровном месте. Ну удобней ему голосом надиктовывать, а не писать - его право. В любом случае не будете же вы спорить с директором на этот счет. А вам можно очень легко расшифровать его инструкцию и перевести его голосовое сообщение в текст. Вот здесь посмотрите как это сделать: https://any2text.ru/
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