Сообщение Holly » Вчера, 21:24

У меня проблема. Директор взял за правило каждый день надиктовывать каждому задачи на день и рассылать по корпоративной почте. А я вообще плохо воспринимаю на слух информацию. Мне удобней получить письменную инструкцию и по пунктам все выполнять. И вот что делать?