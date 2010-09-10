Где можно найти планетарий для дома?

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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Где можно найти планетарий для дома?

Сообщение Upellesin » Сегодня, 06:39

В школе у ребёнка есть кружок по астрономии, куда он сам захотел пойти. И его эта тема со звёздами очень увлекла. Теперь вот хочет, чтобы у него в комнате тоже звёзды светили. Говорит, что у них на кружке учитель показывает их с помощью какого-то устройства, напоминающее проектор. А где такой домашний планетарий можно найти?
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Где можно найти планетарий для дома?

Сообщение Fabos » Сегодня, 06:51

Самому эта тема близка. В своё время ездил к тётке в Москву и она водила меня в планетарий там. И я увлекся этой темой. Потом как-то присматривал себе в 4glaza проектор со звёздами, развлечения ради. Но подумал, что первое время ещё как-то буду на потолке за звёздами следить, а потом надоест и будет пылиться. Так и не взял.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Где можно найти планетарий для дома?

Сообщение Anatup » Сегодня, 07:02

Взрослому, чтобы смотреть всегда на звёзды, надо быть прям фанатично преданным этому делу. А ребёнок может и каждый день даже засыпать под свет этих звёзд. Поэтому он будет куда больше рад, если такую штуковину заполучит, чем взрослый человек. И можете приобрести какой-нибудь хороший домашний планетарий вашему сыну, например, тут https://astronomix.ru/domashnij-planetarij.html. И я думаю, что стоит взять что-то получше, что ему захочется включать каждый день буквально.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Re: Где можно найти планетарий для дома?

Сообщение Magistral » Сегодня, 07:07

А я думаю, что лучше за "живыми" звёздами наблюдать, которые в небе находятся. И лучше не планетарий брать какой-то, а настоящий телескоп. Пусть и не с самыми дорогими линзами, но чтоб можно было смотреть на звёзды чуть поближе, чем простым глазом.
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