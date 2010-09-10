Сообщение Fabos » Сегодня, 06:51

Самому эта тема близка. В своё время ездил к тётке в Москву и она водила меня в планетарий там. И я увлекся этой темой. Потом как-то присматривал себе в 4glaza проектор со звёздами, развлечения ради. Но подумал, что первое время ещё как-то буду на потолке за звёздами следить, а потом надоест и будет пылиться. Так и не взял.