Мебель
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Мебель
Подскажите, в какой компании делают стойки ресепшна на заказ? Мне в офис нужна стойка из дерева или можно из пластика, который имитирует дерево. Ввела в поисковике и что-то ничего мне не понравилось, да и ценник очень высокий.
Re: Мебель
Если вы хотите ресепшн из натурального дерева, то будьте готовы выложить крупную сумму денег. Все потому что стоимость самого материала очень высокая, а тут еще платить за изготовление нужно. Хороший вариант пластик в виде дерева и дешевле обойдется вам. Смотрите сами, конечно, что вам нравиться и заказывайте. Я вам могу порекомендовать стойки заказать вот тут https://enjoy-mebel.ru/ . У этой компании стойки есть уже готовые, вы можете на сайте их посмотреть. А также изготовить на заказ можно. Рекомендую обратиться к этой компании. Потому что у нас на работе установлена их стойка, хорошего качества и очень удобная.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя