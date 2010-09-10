Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1967
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 18:04

Подскажите, в какой компании делают стойки ресепшна на заказ? Мне в офис нужна стойка из дерева или можно из пластика, который имитирует дерево. Ввела в поисковике и что-то ничего мне не понравилось, да и ценник очень высокий.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 19:35

Если вы хотите ресепшн из натурального дерева, то будьте готовы выложить крупную сумму денег. Все потому что стоимость самого материала очень высокая, а тут еще платить за изготовление нужно. Хороший вариант пластик в виде дерева и дешевле обойдется вам. Смотрите сами, конечно, что вам нравиться и заказывайте. Я вам могу порекомендовать стойки заказать вот тут https://enjoy-mebel.ru/ . У этой компании стойки есть уже готовые, вы можете на сайте их посмотреть. А также изготовить на заказ можно. Рекомендую обратиться к этой компании. Потому что у нас на работе установлена их стойка, хорошего качества и очень удобная.
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