Сообщение klonik » Сегодня, 18:04

Подскажите, в какой компании делают стойки ресепшна на заказ? Мне в офис нужна стойка из дерева или можно из пластика, который имитирует дерево. Ввела в поисковике и что-то ничего мне не понравилось, да и ценник очень высокий.