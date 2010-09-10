Подскажите
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Подскажите
Тут есть кто обучается или обучался в ВУЗе Марангони? Хотелось бы более подробнее узнать об обучение. Особенно интересует, сложно ли там обучаться и что там по стоимости. Буду рада, если ответ будет от людей которые проходят обучение.
Re: Подскажите
Я обучаюсь в учебном заведении Марангони на бизнесе индустрии моды. Мне очень нравиться и совсем не сравнить с российским образованием. Я ничего плохого про российское образование сказать не могу. Оно тоже хорошее, но обучение в Марангони мне кажется это совершенно другой уровень. Открываются большие возможности работы в других странах, опыт и практика. Есть возможность ведь не только пройти полное образование, а просто окончить курсы. Если вы хотите обучаться в этом учебном заведении лучше, конечно узнать всю необходимую информацию о нем. А потом только принять решение об обучении. Но так об этом учебном заведении многие отзываются положительно.
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