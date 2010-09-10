Сообщение klonik » Сегодня, 18:22

Тут есть кто обучается или обучался в ВУЗе Марангони? Хотелось бы более подробнее узнать об обучение. Особенно интересует, сложно ли там обучаться и что там по стоимости. Буду рада, если ответ будет от людей которые проходят обучение.