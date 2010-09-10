Подскажите
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Подскажите
Как безопасно уничтожить важные документы компании? Насколько мне известно есть ответственность за уничтожение документов на законодательном уровне. Мне сказали, что есть какая-то компания которая занимается этим. Кто обращался, посоветуйте?
Re: Подскажите
Есть компания «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр», вот ее официальный сайт https://www.osgrm.ru/ . Она занимается документами и предоставляет большой спектр услуг. Начиная не только с оцифровкой данных, но и даже хранению важных документов. У нас было много коробок с документами, договорами и все на бумажных носителях. Но мы подумали, что в электронном виде будет гораздо удобнее. Обратились в компанию, и они привели все документы в порядок, от сканировали их всех и перенесли в архив. Благодаря чему мы имеем удаленный доступ к ним, а поиск документа занимает считанные секунды. Так что если вы хотите наладить порядок в документах или какие-то уничтожить, то надежнее всего будет обратиться к «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр».
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