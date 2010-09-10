Сообщение klonik » Сегодня, 18:46

Как безопасно уничтожить важные документы компании? Насколько мне известно есть ответственность за уничтожение документов на законодательном уровне. Мне сказали, что есть какая-то компания которая занимается этим. Кто обращался, посоветуйте?