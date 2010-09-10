Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1967
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:10

Я не понимаю, как можно привлечь клиентов из интернета. У меня есть своя компания, которая существует очень много лет. Все коллеги говорят, что мне нужно продвижение. А я в этом вообще ничего не смыслю. Помогите советом, с чего лучше мне начать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 18 минут назад

На самом деле есть несколько стратегий по продвижению бизнеса. В современном мире без грамотного продвижения своей компании и продукта не обойтись. Потому что конкуренцию еще никто не отменял. Поэтому я рекомендую изучить вам тему продвижения от Анастасии Речанской. Можете даже посмотреть ее Ютуб-канал https://www.youtube.com/channel/UCO6vYk ... ZF5RkpCoBA . Есть очень интересные статьи на канале. Если у вас есть продукт или свой бизнес, то в любом случае виде Анастасии будут вам полезны. Потому что она как раз затрагивает темы продвижения и привлечения клиентов. Есть даже небольшой курс по привлечению клиентов из социальных сетей. Я почему-то думаю, что такая информация вам будет очень полезна и рекомендую посмотреть видео девушки.
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