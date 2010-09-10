Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Мы с семьей (я, муж и двое детей 7 и 10 лет) собираемся в Казань на осенние каникулы. Хотелось бы узнать, какие там есть развлечения для детей? И вообще, подскажите, пожалуйста, как лучше спланировать программу, чтобы и детям было интересно, и мы, взрослые, смогли познакомиться с историей и культурой города?
Re: Подскажите
Привет! Как здорово, что вы решили поехать в Казань всей семьей! Я была там с детьми прошлой осенью, и нам всем очень понравилось. Вот отличный ресурс, который поможет вам спланировать поездку: https://mentalsky.ru/kuda-skhodit-v-kaz ... ej-goroda/ . Там есть информация и для взрослых, и для детей. Обязательно посетите Казанский кремль - детям будет интересно, и вы узнаете много об истории. Еще рекомендую сходить в интерактивный музей "Городская панорама" - там есть макет города, который очень нравится детям. Для развлечения можно сходить в аквапарк "Ривьера" или в парк "Кырлай" с аттракционами.
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