Сообщение zevc » Сегодня, 12:06

Всем привет! Мы с семьей (я, муж и двое детей 7 и 10 лет) собираемся в Казань на осенние каникулы. Хотелось бы узнать, какие там есть развлечения для детей? И вообще, подскажите, пожалуйста, как лучше спланировать программу, чтобы и детям было интересно, и мы, взрослые, смогли познакомиться с историей и культурой города?