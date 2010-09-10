Справочная система

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Справочная система

Сообщение Lionel » Вчера, 17:31

Здравствуйте. Какую профессиональную справочную систему по машиностроению вы бы порекомендовали для использования на производственном предприятии? Важно, чтобы она включала актуальные стандарты, материалы по расчетам и проектированию, а также возможность быстрого поиска информации. Какие преимущества и недостатки у тех систем, которыми вы пользовались?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Справочная система

Сообщение Venik » Вчера, 19:05

Да, могу поделиться своим опытом. Для производственного предприятия в области машиностроения я бы рекомендовал обратить внимание на профессиональные справочные системы «Техэксперт» и «Кодекс», которые предлагает компания Ланвер https://ланвер.рф/ . Эти системы включают актуальные стандарты, материалы по расчетам и проектированию, а также обеспечивают быстрый поиск необходимой информации. Преимущества данных систем заключаются в их удобстве, полноте информации и регулярном обновлении контента. Недостатком может быть стоимость лицензий, но при этом они окупают себя за счет повышения эффективности работы специалистов.
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