Сообщение Lionel » Вчера, 17:31

Здравствуйте. Какую профессиональную справочную систему по машиностроению вы бы порекомендовали для использования на производственном предприятии? Важно, чтобы она включала актуальные стандарты, материалы по расчетам и проектированию, а также возможность быстрого поиска информации. Какие преимущества и недостатки у тех систем, которыми вы пользовались?