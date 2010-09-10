Командная работа с проектом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1969
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Командная работа с проектом

Сообщение klonik » Вчера, 18:17

Со следующей недели приступаю к работе в новой должности, доверили мне один проект, нужно оправдать доверие. Сейчас пытаюсь собрать все инструменты, которые помогут в управлении командой. Руководящего опыта нет, советам от профи буду только рада.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Командная работа с проектом

Сообщение zevc » Вчера, 19:30

Мой вам совет – используйте сервис https://striveapp.ru/ , который как раз разработан для решения подобных задач. Первое время будет очень сложно распределить обязанности так, чтобы всем по способностям и при этом все это нужно запомнить, чтобы потом понимать с кого спрашивать. Если задачи все сразу вносить в программу и прописывать исполнителя, то будет намного проще.
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