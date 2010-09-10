Сообщение klonik » Вчера, 18:17

Со следующей недели приступаю к работе в новой должности, доверили мне один проект, нужно оправдать доверие. Сейчас пытаюсь собрать все инструменты, которые помогут в управлении командой. Руководящего опыта нет, советам от профи буду только рада.