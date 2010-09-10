Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 29 минут назад

Как попасть к инфекционисту из Хоум Клиник без записи? О враче наслышана, многие хвалят как компетентного специалиста, поэтому хотела бы именно туда попасть. Через запись получается очень долго, врач по каким-то определенным дням работает и как у нас его рабочее время и мой выходной совпадают, так сразу записи нет. С работы отпроситься не могу, у нас такое вообще не приветствуется.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость