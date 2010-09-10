Подскажите
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Подскажите
Как попасть к инфекционисту из Хоум Клиник без записи? О враче наслышана, многие хвалят как компетентного специалиста, поэтому хотела бы именно туда попасть. Через запись получается очень долго, врач по каким-то определенным дням работает и как у нас его рабочее время и мой выходной совпадают, так сразу записи нет. С работы отпроситься не могу, у нас такое вообще не приветствуется.
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