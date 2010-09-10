Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1973 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » 29 минут назад Как попасть к инфекционисту из Хоум Клиник без записи? О враче наслышана, многие хвалят как компетентного специалиста, поэтому хотела бы именно туда попасть. Через запись получается очень долго, врач по каким-то определенным дням работает и как у нас его рабочее время и мой выходной совпадают, так сразу записи нет. С работы отпроситься не могу, у нас такое вообще не приветствуется. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»