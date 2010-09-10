Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1974
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:38

Девушки, кто-нибудь знает хорошие центры реабилитации для наркозависимых? Друг попал в беду, хочу помочь, но не знаю, с чего начать. Нужна надежная организация с опытными специалистами. Поделитесь опытом, пожалуйста.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 29 минут назад

Привет! Я недавно искала информацию по этой теме. Могу порекомендовать сайт www.narko-net.ru. Там есть список проверенных реабилитационных центров, отзывы и описание программ. Очень полезный ресурс, когда не знаешь, куда обратиться. Надеюсь, это поможет твоему другу!
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