Подскажите
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Подскажите
Девушки, кто-нибудь знает хорошие центры реабилитации для наркозависимых? Друг попал в беду, хочу помочь, но не знаю, с чего начать. Нужна надежная организация с опытными специалистами. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Re: Подскажите
Привет! Я недавно искала информацию по этой теме. Могу порекомендовать сайт www.narko-net.ru. Там есть список проверенных реабилитационных центров, отзывы и описание программ. Очень полезный ресурс, когда не знаешь, куда обратиться. Надеюсь, это поможет твоему другу!
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