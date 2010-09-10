Фары

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1971
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Фары

Сообщение klonik » Сегодня, 17:12

Хочу сделать свой автомобиль стильным и мне кажется не хватает тонировки на стекло. Хочу установить на все стекла, в том числе и лобовое. Кто может мне за тонировать стекла автомобиля? К кому обратиться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1975
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Фары

Сообщение zevc » Сегодня, 17:12

Обратитесь в компанию «АвтоReMix» из Екатеринбурга https://www.autoremix96.ru/ . Я у них устанавливала тонировку заднего полукруга. По стоимости мне вообще обошлось недорого, я даже удивилась что ценник тут ниже чем в других автосалонах. Можно обращаться в эту компанию, тем более тут дают гарантию и даже оформляют договор. Единственное, ты наверно понимаешь, что тонировать лобовое стекло автомобиля нельзя и если сотрудник ГИБДД тебя остановит он попросит устранить это нарушение и выпишет штраф. Сотрудники этой компании тебе, конечно установят. Но охота ли тебе нарываться на конфликт с сотрудниками, есть ли в этом какой-то смысл?
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