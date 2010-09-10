Фары
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Фары
Хочу сделать свой автомобиль стильным и мне кажется не хватает тонировки на стекло. Хочу установить на все стекла, в том числе и лобовое. Кто может мне за тонировать стекла автомобиля? К кому обратиться?
Re: Фары
Обратитесь в компанию «АвтоReMix» из Екатеринбурга https://www.autoremix96.ru/ . Я у них устанавливала тонировку заднего полукруга. По стоимости мне вообще обошлось недорого, я даже удивилась что ценник тут ниже чем в других автосалонах. Можно обращаться в эту компанию, тем более тут дают гарантию и даже оформляют договор. Единственное, ты наверно понимаешь, что тонировать лобовое стекло автомобиля нельзя и если сотрудник ГИБДД тебя остановит он попросит устранить это нарушение и выпишет штраф. Сотрудники этой компании тебе, конечно установят. Но охота ли тебе нарываться на конфликт с сотрудниками, есть ли в этом какой-то смысл?
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