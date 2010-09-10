Сообщение klonik » Сегодня, 17:12

Хочу сделать свой автомобиль стильным и мне кажется не хватает тонировки на стекло. Хочу установить на все стекла, в том числе и лобовое. Кто может мне за тонировать стекла автомобиля? К кому обратиться?