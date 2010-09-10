Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:53

Сейчас выбираю подходящий метод печати для баннеров. Знаю, что UV-печать популярна, но насколько она действительно стойкая и яркая? Держится ли на улице?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 52 минуты назад

Да, UV-печать отличается яркостью и устойчивостью к выцветанию, особенно на ПВХ. Она не боится влаги, солнечных лучей и других погодных факторов. Здесь https://akro-spb.ru/innovacionnye-vozmo ... aterialov/ можно почитать о всех её преимуществах. Материалы с такой печатью прослужат дольше обычного, так что на улице баннеры будут выглядеть презентабельно продолжительное время.
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