Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Девушки, подскажите, пожалуйста, где можно найти удобные и стильные кеды для прогулок? Хочется что-то на танкетке, чтобы было комфортно и красиво. Может, кто-то недавно покупал и может порекомендовать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя