Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:25

Девушки, подскажите, пожалуйста, где можно найти удобные и стильные кеды для прогулок? Хочется что-то на танкетке, чтобы было комфортно и красиво. Может, кто-то недавно покупал и может порекомендовать?
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