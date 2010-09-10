Сообщение zevc » Сегодня, 18:25

Девушки, подскажите, пожалуйста, где можно найти удобные и стильные кеды для прогулок? Хочется что-то на танкетке, чтобы было комфортно и красиво. Может, кто-то недавно покупал и может порекомендовать?