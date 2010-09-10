Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Девушки, подскажите, пожалуйста, где можно найти удобные и стильные кеды для прогулок? Хочется что-то на танкетке, чтобы было комфортно и красиво. Может, кто-то недавно покупал и может порекомендовать?
Re: Подскажите
Привет! Если тебя интересуют кеды на танкетке, советую заглянуть на этот сайт. Там есть разнообразные модели, которые отлично подходят для прогулок и при этом выглядят стильно. Надеюсь, ты найдешь что-то подходящее для себя!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя