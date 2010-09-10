Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:25

Девушки, подскажите, пожалуйста, где можно найти удобные и стильные кеды для прогулок? Хочется что-то на танкетке, чтобы было комфортно и красиво. Может, кто-то недавно покупал и может порекомендовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:48

Привет! Если тебя интересуют кеды на танкетке, советую заглянуть на этот сайт. Там есть разнообразные модели, которые отлично подходят для прогулок и при этом выглядят стильно. Надеюсь, ты найдешь что-то подходящее для себя!
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