Сообщение klonik » Сегодня, 16:48

Может ли предприятие взять в лизинг не машины, а вездеходы? Мне почему-то думается, что да, потому что схема одна. Берут же, например, станки под эту программу. С другой стороны – вездеход это прихоть, а не необходимость. Есть тут юристы?