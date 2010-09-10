Вездеход
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Вездеход
Может ли предприятие взять в лизинг не машины, а вездеходы? Мне почему-то думается, что да, потому что схема одна. Берут же, например, станки под эту программу. С другой стороны – вездеход это прихоть, а не необходимость. Есть тут юристы?
Re: Вездеход
Точно знаю, что сибирские вездеходы в лизинг предлагают, посмотрите предложение у них на сайте. Как по мне, лизинг это просто один из способов оплаты, подходит для всего, если обе стороны согласны с условиями. Так что берите, вот только по цене смотрите. По лизингу у них сумму не знаю, а вот кредит они дают на три миллиона максимум. В том году хотели взять технику, да из-за кредита передумали.
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