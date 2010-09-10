Вездеход

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вездеход

Сообщение klonik » Сегодня, 16:48

Может ли предприятие взять в лизинг не машины, а вездеходы? Мне почему-то думается, что да, потому что схема одна. Берут же, например, станки под эту программу. С другой стороны – вездеход это прихоть, а не необходимость. Есть тут юристы?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1979
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вездеход

Сообщение zevc » Сегодня, 18:25

Точно знаю, что сибирские вездеходы в лизинг предлагают, посмотрите предложение у них на сайте. Как по мне, лизинг это просто один из способов оплаты, подходит для всего, если обе стороны согласны с условиями. Так что берите, вот только по цене смотрите. По лизингу у них сумму не знаю, а вот кредит они дают на три миллиона максимум. В том году хотели взять технику, да из-за кредита передумали.
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