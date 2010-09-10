Сообщение klonik » Сегодня, 17:08

Девочки, привет! Я вообще ничего не понимаю в строительстве домов и фундаменте. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться чтобы проконсультировали меня. Если меня все устроит готова даже заказать у них фундамент.