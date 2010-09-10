Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет! Я вообще ничего не понимаю в строительстве домов и фундаменте. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться чтобы проконсультировали меня. Если меня все устроит готова даже заказать у них фундамент.
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