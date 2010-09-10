Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:08

Девочки, привет! Я вообще ничего не понимаю в строительстве домов и фундаменте. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться чтобы проконсультировали меня. Если меня все устроит готова даже заказать у них фундамент.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1981
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:27

Привет, а для чего тебе нужен фундамент? Для дома, для бани или может просто для беседки? Потому что есть ведь разный фундамент, под разные постройки в зависимости еще от почвы. Мы вот у себя на участке дом строили на фундаменте монолитная плита. Обращались вот в эту компанию https://www.domicomfort.ru/. Они нам возвели фундамент «под ключ» очень быстро кстати. Можно вообще заказать у этой компании строительства дома. Но муж у меня со свекром решили, что сами справятся. Сейчас тоже находимся в стадии строительства. А по фундаменту вообще нет никаких претензий. Так что смело можно обращаться в эту компанию, работают действительно профессионалы.
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