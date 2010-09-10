Подскажите
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Подскажите
Девочки, никак не могу найти для себя подходящий купальник. Вот на ВБ смотрела на Озон и все что-то не то. Как вы выбираете себе купальники, расскажите? Ведь смотришь летом на пляже столько женщин в хороших купальниках.
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