Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:09

Девочки, никак не могу найти для себя подходящий купальник. Вот на ВБ смотрела на Озон и все что-то не то. Как вы выбираете себе купальники, расскажите? Ведь смотришь летом на пляже столько женщин в хороших купальниках.
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