Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:09

Девочки, никак не могу найти для себя подходящий купальник. Вот на ВБ смотрела на Озон и все что-то не то. Как вы выбираете себе купальники, расскажите? Ведь смотришь летом на пляже столько женщин в хороших купальниках.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1981
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:04

Я женские купальники всегда покупаю зимой или весной. Потому что в большинстве случаев стоимость на них в разы дешевле и ассортимент всегда очень большой. Летом всегда все купальники разбирают, особенно когда начинается жара. Покупаю во всех магазинах, нет такого что только в одном. Если мне вещь понравилась, то я даже могу на рынке купить. Самое главное, чтобы она была хорошего качества у меня. Много у меня слитных купальников на молнии, очень нравятся они мне. Удобные и самое главное, что недостатки фигуры скрывают. В общем, берите в не сезон. Так будет гораздо выгоднее и удачнее покупка.
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