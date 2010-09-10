Как можно оплатить Зум из России?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как можно оплатить Зум из России?

Сообщение Buneyaz » Вчера, 20:59

Какими онлайн сервисами для оплаты зарубежных подписок вы пользуетесь? Можете подсказать парочку проверенных с адекватными комиссиями и нормальным пересчетом курса валюты? Как оплатить Зум из России самым выгодным способом? Возможно у вас есть знакомые из-за рубежа, которые мне помогут?
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