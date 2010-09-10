Сообщение Holly » Вчера, 23:45

Всем привет. Я недавно открыла свое кафе. Клиенты есть, выручка тоже. Но все равно бизнес растет медленно. Думаю, что виной отсутствие отзывов на мое кафе. Почему их не особо пишут. А как бы стимулировать клиентов это делать?