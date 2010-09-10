Клиенты не пишут отзывы

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Клиенты не пишут отзывы

Сообщение Holly » Вчера, 23:45

Всем привет. Я недавно открыла свое кафе. Клиенты есть, выручка тоже. Но все равно бизнес растет медленно. Думаю, что виной отсутствие отзывов на мое кафе. Почему их не особо пишут. А как бы стимулировать клиентов это делать?
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Клиенты не пишут отзывы

Сообщение Lionel » Сегодня, 00:03

Ничего удивительного. Я, например, тоже никогда не пишу. Мне, если честно, просто лень сидеть, искать заведение на карте, писать что-то. Хотя если очень сильно не понравится что-то, то не поленюсь и напишу!
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Клиенты не пишут отзывы

Сообщение Venik » Сегодня, 00:20

А в том-то и проблема, что положительный отзыв всем лень писать. Но уж гневный в случае чего напишут обязательно! Вот и получается, что новому заведению заработать хорошую репутацию ой как не просто. Автор! А может использовать QR код для отзывов https://pntr.io/activator ? Поставили бы на столах таблички с этим кодом и клиент мог бы по нему пройти и написать, а не искать ваше кафе вручную
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