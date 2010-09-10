Клиенты не пишут отзывы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Клиенты не пишут отзывы
Всем привет. Я недавно открыла свое кафе. Клиенты есть, выручка тоже. Но все равно бизнес растет медленно. Думаю, что виной отсутствие отзывов на мое кафе. Почему их не особо пишут. А как бы стимулировать клиентов это делать?
Re: Клиенты не пишут отзывы
Ничего удивительного. Я, например, тоже никогда не пишу. Мне, если честно, просто лень сидеть, искать заведение на карте, писать что-то. Хотя если очень сильно не понравится что-то, то не поленюсь и напишу!
Re: Клиенты не пишут отзывы
А в том-то и проблема, что положительный отзыв всем лень писать. Но уж гневный в случае чего напишут обязательно! Вот и получается, что новому заведению заработать хорошую репутацию ой как не просто. Автор! А может использовать QR код для отзывов https://pntr.io/activator ? Поставили бы на столах таблички с этим кодом и клиент мог бы по нему пройти и написать, а не искать ваше кафе вручную
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя